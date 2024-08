FOTOD | Hiljuti oma karjääri pausilepanekust teatanud Adele avas Müncheni kontserdisarja võimsa etteastega

Adele rabas juuli keskel avalikkust jahmatava teatega, et ei kavatse lähitulevikus uut muusikat kirjutada ning teeb laulmises teadmata ajaks pausi.

Augustis Saksamaal kontserttuuri alustanud Adele teatas rääkis, et käimasolevad esinemised jäävad hetkel viimasteks ning ta kavatseb muusika kirjutamisest ja selle esitamisest mõneks ajaks loobuda. Pausi põhjuseks on auhinnatud lauljatari sõnul tunne, et ta lihtsalt ei leia endas enam jõudu muusikamaailmasse panustada.