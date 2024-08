Abielu on hapu: lahutuskõlakate keerises olevad Jennifer Lopez ja Ben Affleck ei suhtle enam teineteisega

Lauljanna Jennifer Lopez (55) ja näitleja Ben Afflecki (51) lahkuminek paistab vältimatu. Pärast mitu kuud levinud spekulatsioone, et paar on teel lahutuse poole, paistavad asjaolud nende jaoks tõeliselt halvad. Nüüd on selgunud, et paar ei suhtle enam teineteisega.