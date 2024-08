Seebidraama! Telesaatest „Naabrist parem“ tuntud sisulooja sattus kosmeetikafirmaga veidrasse sõnasõtta

Saates „Naabrist parem“ osalenud Getter Adeele Tamm, kellel on TikTokis üle 16 800 jälgija, postitas oma kontole esimese hoiatava video Aleppo seebi kohta 13. juulil. Klipis soovitab ta teistel Aleppo seebi reklaami ohvriks mitte langeda, sest temal olevat see toode näonaha rikkunud. „Ilmselgelt kõigi nahad on erinevad ja võib-olla tõesti kellelgi see toimib,“ alustab Getter videos juttu oma kogemusest. Edasi räägib ta, et kuigi enda hinnangul polnud tema näonahk kõige hullem, mõtles ta Aleppo seepi oma olukorra leevenduseks proovida.