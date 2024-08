Mis saab „Õhtu!“ saatest pärast Piret Laose beebiuudist? Kanal 2 kergitab saladuseloori

Juuli keskpaigas teatas Piret Laos, et ootab teist last. Laos on pikaaegses suhtes Terminaatori kitarristi Taavi Langiga. Paaril on ühine tütar Rica, kuid sellest hoolimata ei ole veel abiellu astutud. Laos on rääkinud, et Lang on tema kätt küll palunud, kuid pulmadeni pole see viinud, sest lahendamata on jäänud üks üpris naljakas dilemma.