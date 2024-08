FOTO | Sisulooja Evert Poom tuunis välimust kuluka protseduuriga

Tuleb välja, et 26-aastase Poomi mureks on see, milline tema naeratus välja näeb. Oma Instagrami story’des paljastas ta, et käis hiljuti konsultatsioonis, kust sai head nõu selle üle, et kuidas asjad suus korda saada. Selgus, et Poomi naeratuse parandamiseks määrati talle hambakapede ravi. Tegemist on ravivõttega, millega patsiendile antakse läbipaistvad vormid hammaste rivistamiseks.