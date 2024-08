FOTO | Ohoo! Kuninganna Camilla sülitas etiketile ja kukkus oma eksabikaasat musitama

Camilla ja tema endine abikaasa Andrew Parker-Bowles panid kuningliku perekonna jälgijad kihelema, kui nad ülemöödunud laupäeval Royal Ascotil taaskohtusid. Vähiga võitlust pidav kuningas Charles ei viibinud kõrgklassi suvisel tippsündmusel ning seetõttu näis Andrew ja Camilla läbisaamine familiaarsem kui tavaliselt. Nii mõnigi Briti väljaanne on kergitanud silmi selle üle, mida Royal Ascotil nähti. Nimelt võivad Camilla ja Andrew küll ekskaasad olla, kuid monarhi abikaasaga päris nii sõbralikult musitada ei tohiks.

Endine abielupaar tervitas üksteist suudluste ja puudutustega. Paljude kuninglike ekspertide arvates ei tohiks see vaatepilt aga üllatav olla, sest kuninganna ja tema endine mees on ajalehe The Timesi andmetel jäänud pärast nende 22 aastat kestnud abielu lähedaseks. Nende liit sai ametlikult läbi 1995. aastal, kuid jutud Camilla truudusetusest levisid juba aastaid varem.