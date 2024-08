NOËP avaldas oma lapsepõlve suurima solvangu: mäletan seda üliselgelt

„Mäletan üliselgelt seda, et kui keegi ütles mulle „linnavurle“, siis see oli kõige suurem solvang, mida keegi mulle öelda sai. Mis sest, et ma olingi linnavurle ja linnapoiss,“ meenutab muusik oma noorusaastaid. „Aga ma tundsin alati suurt uhkust sellest kui sain rääkida maatöödest, maal elamisest, maal käimisest. See oli kahtlemata mu lemmikasi suve puhul,“ kirjeldab ta.