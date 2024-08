„Sõprade“ staari Matthew Perry surma põhjustajaid võib ees oodata 20-aastane vanglakaristus

Matthew Perry lahkamisest selgus, et surma põhjustas organismist leitud suur hulk ketamiini. Dokumentides seisis, et „Sõprade“ staari verest leitud ketamiini kogus tekitas südame-veresoonkonna ülestimulatsiooni ja hingamisraskusi. Narkootikumide kogus tema kehas oli sarnanenud üldnarkoosis patsiendi omadega. Nõrgenenud tervis soodustas teadvusekaotust ning mees uppus koduhoovis olnud mullivanni.

Kuna lahkamisel tehti surmapõhjus kindlaks, said võimud hakata otsima süüdlast telestaari surmas. Selgus, et Perry oli enne surma käinud psühhoteraapia seanssidel, millest viimane leidis aset veidi üle nädala aja enne tema surma. Nendel seanssidel olevat mehele väidetavalt pakutud, et depressiooni võiks proovida ravida ketamiini abiga. Lahkamiselt saadud info järgi oli Perry kehas aga suurem kogus ketamiini, kui tema psühhoterapeut oli talle soovitanud tarvitada.