Muinasjutuline festival „Sound of Forest – Metsa helid“ Vana-Veskil

Unikaalne paik ja maagiline atmosfäär

Vana-Veski puhkekeskus on tõeline pärl, mida paljud pole veel avastanud. Metsatukk ja Jägala jõgi loovad maalilise keskkonna, kus saad nautida rahu ning vaikust. See on suurepärane paik, kuhu perega põgeneda ja veeta päev või paar linnakärast eemal. Kusjuures, see on ainuke koht Eestis, kus saab otse puhkekeskuse hoovist astuda kanuusse ja suunduda rahulikule sõidule mööda Jägala jõge, saatjaks linnulaul ning metsakohin.

Loodus ja muusika kooskõlas

Maitsev toit ja kohalikud hõrgutised

Looduslähedased tegevused kõigile

Kui otsid võimalust põgeneda linnakärast ja veeta meeldiv päev looduses koos pere või sõpradega, nautida maitsvat toitu ja helisevat muusikat, on see festival just sulle. Festival „Sound of Forest – Metsa helid“ ei ole lihtsalt muusikasündmus, vaid elamus, mis jääb meelde pikaks ajaks. See on koht, kus loodus, muusika ja hea toit sulanduvad harmooniliselt ühte, pakkudes külastajatele unustamatuid hetki.