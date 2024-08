Muusik Hans Noormets ehk Rozell sattus live stream’i ajal ohtlikku olukorda: mootorrattur arvestas valesti kiirust ja libises...

Hans kommenteerib Kroonikale, et ta tegi parasjagu seltskonnaga otseülekannet, kui järsku kuulis, et läheduses käib suur möll. „Uskumatu juhtumine tõesti! Üks hetk olid mingid motikahääled kusagil kaugemal ja siis mainisin live’is, et just siis, kui tuled kuhugi, kus peaks vaikne olema, käib mingi möll. Seejärel kommentaariumis keegi kirjutas, et need oleme meie, ja ütles, et tulevad pull up’ivad ehk tulevad korraks live’i juurde. Seega oskasime ka oodata neid. Pea 200 inimest olid live’is sellel ajal, kõigi ees esimesena tulnud mootorrattur arvestas valesti kiirust ja libises,“ kirjeldas Hans juhtumit ning lisas, et mootorrattur lendas otse kaamera ees peaga pagasiruumi, kus seisis ülekannet tegev telefon.