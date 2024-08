Kristjan Järvi meenutab suhte algust oma elukaaslasega: kui kohtusime, olin omadega väga halvas kohas

Kui keskpäeval fotograafiga Vääna-Jõesuusse jõuame, jookseb meile väravale vastu Elsa. Alustuseks pistab ta ajakirjanikule ja fotograafile pihku aiast korjatud lille. Külalislahke piiga juhatab meid maja sisehoovi, kus on kaks maja. Kahekordne on koduks Hanna-Liisi isale ja selles majas on tema perekond veetnud kõik lapsepõlvesuved. Samas hoovis asub ka Kristjani ja Hanna-Liisi väike romantiline pesa. Selle terrassil peremees-perenaine parajasti naudivad päikest ning kohvitavad. Kristjan alles ärkas ja sööb hommikusööki. Nad mõlemad on tegelikult öise eluviisiga, nii nagu ka pere hiirte hirm, kass Nuups. Kristjani sõnul lööb videvik meeled valla – siis kui enamik inimesi magab, leiab loominguline vaim tõelise vabaduse. „Öö on võlurite aeg. Öö on kõige geniaalsem aeg üldse. Kui meeled lähevad videvikku… Öösel on rahu täiuslik. Ei ole tunnet, et telefon heliseb või inimesed esitaks küsimusi. Keegi ei oota vastuseid. Aeg seiskub. Ajavoolu peatades on kõige loovam aeg, aga paraku hommikul ei saa kuidagi voodist välja,“ muheleb Kristjan ja jätab hilise hommikusöögi pooleli, et tutvustada oma võlumaad.