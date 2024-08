VAATA VIDEOT | Snoop Dogg naerab Karel Tilga üle

Tilga maandus mati asemel hoovõturajale ning sellest vahejuhtumist tehtud videot on veebis vaadatud kümneid miljoneid kordi. Teivashüppe äpardus on jõudnud ka maailmakuulsa staari Snoop Doggini, kes pani video üles oma Instagrami küljele. „Mees valetas oma olümpiaankeedis,“ kirjutas räppar video juurde, lisades hulganisti naeru lagistavaid emotikone. Snoop Doggil on Instagramis üle 88 miljoni jälgija, nii et Tilga on teel kuulsuse tippu.