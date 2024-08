VAATA PILTE | Lana Del Rey on tundmatuseni muutunud. Kaunite kurvidega lauljast on saanud kondibukett

Täisliku naise välimusega Lana Del Rey uus välimus hakkas juba paari kuu eest kõneainet pakkuma, kui laulja esines Coachella festivalil. Del Rey laulis koos Billie Eilishiga ballade „Video Games“, mis on üks kuulsamaid Del Rey hitte. Grammy staarid kandsid ühe jutiga ette ka Eilishi „Ocean Eyes“. Meloodilised hitid palju lavalist liikumist ei nõudnud, kuid ikkagi jäi silma, et Lana Del Reyl on see keskkoht ikka väga peenikeseks jäänud.

Jutuveskid laulja taljest hakkasid ringlema peale seda, kui naine läks lahku oma kihlatust Evan Winikerist. Winiker on samuti muusikatööstuses tegev nii muusiku kui mänedžerina. Kui Del Rey aasta alguses oma lahkuminekut kinnitas, siis võisid tema kaalunumbrid ka veidi tõusta. Kuluaarides teati rääkida, et just lahkuminek on laulja talje ümbermõõdu suuremaks muutumise taga. Tundub aga, et imelise häälega artist on selle kõik selja taha jätnud ning mitu numbrit väiksemaks muutunud.