KLÕPSUD | Püstijalakoomik Ann Vaida pidas maha meeleoluka pulmapeo: meil oli juulis üks imeliselt tore päev

Ann Vaida on stand-up komöödiat teinud kuus aastat, esinenud nii Eestis kui ka välismaal, teinud kaasa Comedy Estonia sügistuure ja suvetuure, soojendanud teisi koomikuid ja teinud kolm soolotundi – 2022. aastal tund „Suvariik“, 2023. aastal „Kõrvalmõjud“ ja 2024. aastal „Mitmes suunas“. Ann Vaida teeb ka päevakajalist podcast’i „See on suvariik“.

Anni rääkis mullu jaanuaris Anne & Stiilile antud intervjuus, et kuus aastat tagasi, kui ta stand-up’iga alustas, oli ta tõepoolest peaaegu et ainuke naine. Nüüdseks on pilt muutunud ja õrnema soo esindajaid jõuab lavale üha enam. Kuidas aga meestekamp omal ajal Anni vastu võttis? „Meil on oma koomikute pundis olnud kõige olulisem kriteerium ikkagi „ole naljakas“. Muidugi on publik rohkem meestega harjunud ja seetõttu on naistel laval võib-olla mingis mõttes keerulisem.“