Johannes Ermi lohutanud püstijalakoomik tegi torke Hannes Võrno pihta: saab ka palju hullem olla!

Seejärel tõdes Roger, et kuues koht on ka väga hea, sest võiks palju hullem olla. Ta lisas: „Sa võiksid istuda praegu seal „Olümpiastuudios“ ja sulle öeldakse, et me näitame sulle videot, et keegi tervitab sind ja siis pannakse käima ja see on lihtsalt nagu Hannes Võrno, et nagu saab palju hullem olla.“ Selle terava torke järel mainis koomik veelkord üle, et 6. koht on väga hea ja lõpetas video sõnadega „Naudi seda!“