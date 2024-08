VIDEO | Eesti 200 asutaja ja Tallinna volikogu liige Liina Normet äritseb „tussutoolidega“

Tallinna linnavolikogu liige Liina Normet reklaamib vaagnapõhjalihaste treeningseadet videoklipiga TikTokis. Videolõigu peale on kirjutatud: „Selline see „tussutool“ välja näeb“. Normet näitab lahkesti, kuidas seda tooli kasutada. Toode, mille n-ö korralik nimi on vaagnapõhjalihaste treeningseade pole aga sugugi tool, vaid ümmargune pannisuurune seadeldis. Normeti sõnul kutsutakse seda tema salongis ka robottolmuimejaks. Naine näitab lahkesti, kuidas seda kasutada. Toode tuleb panna tooli peale ja siis ise sinna kaksiratsi, jalad harkis peale istuda.

Väidetavalt saab niimoodi istudes treenida vaagnapõhjalihaseid, mis on soovitavad näiteks sünnitanud naistele, et pidurdada uriinipidamatust. „Naised, see muudab teie suguelu kvaliteeti olulisel määral,“ selgitab Normet. „Mehed tunnevad ka, kuidas teie tupelihased tugevamaks lähevad.“

Teises videos aga julgustab Liina Normet ka mehi vaagnapõhja masinat kasutama. „Ravib meeste erektsioonihäireid, varajase ejakulatsiooni probleemide korral,“ loetleb Normet. Ta lisab ka, et meestelgi võib vaagnapõhjalihaste läbi suristamine aidata uriinipidamatuse korral.

Erakonna Eesti 200 asutamise juures seisnud Liina Normet lahkus erakonna ridades eelmise aasta augustis, kui parteis oli suurem pereheitmine. „Minule antud hääled ei lähe raisku, lahkun küll Tallinna volikogu Eesti 200 fraktsioonist, kuid jätkan volinikuna, et seista endiselt endale südamelähedaste teemade eest,“ ütles ta Delfile. „Ja ausalt ma usun, et nüüd on selleks palju paremad võimalused, sest see suukorvistamine, mis enne toimus, on nüüd läbi ja ma olen oma hääles ja otsuses vaba!“

Eelmise aasta sügisel liitus Normet Sotsiaaldemokraatliku erakonnaga, kus oli liige ka enne Eesti 200 suundumist. Poliitiku tee alguse tegi ta aga Reformierakonnas.

Liina Normet on toitumisterapeut ning sotsiaalteaduste magister. Tal on kolm last.