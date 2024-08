Esimene naine Eestis! Kertu Jukkum stardib kolmekordsel ultratriatlonil

„Võtsin väljakutse vastu, et teada saada, kui õnnelikuks teeb mind mu kodune pehme voodi pärast kolmekordset triatloni. Õnn on pingutuse tagajärg,“ avaldab Kertu, miks ta kolmekordse ultratriatlonil osaleb. 9., 10. ja 11. augustil igal hommikul starditakse kell seitse hommikul, et ujuda 3,8 km, sõita 180 km ratast ja joosta 42 km ehk maraton. Tema eesmärk on kolmekordset ultratriatloni läbides kogeda teelolemise ilu ning ta usub, et kannatus õpetab midagi olulist.