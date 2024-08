Urissaare Kantri festival: „Nagu veedaks nädalavahetust sõbra hoovis.“

Unikaalne atmosfäär ja maailma parimad külastajad

Kõik, kes on kunagi Urissaare Kantril käinud, teavad, et üks olulisemaid komponente festivali juures on sealne atmosfäär ja meeleolu. See aga, et üritusel valitseb sõbralik ja mõnus õhkkond, ei ole mingi kokkusattumus. „Kunagi algusaastatel oli meil korraldustiimiga visioon, et Urissaare Kantri külastaja peaks ennast tundma, nagu ta tuleks veetma mõnusat nädalavahetust sõbra hoovi,“ meenutab Hardi, „ja meile tundub, et see visioon on täitunud.“

Tõeliselt koduse tunde loob Hardi sõnul näiteks see, et külastajad tulevad kohale kaabude ja ruuduliste särkidega ning teretavad üksteist saabudes: „Ka täiesti võõrad teretavad omavahel,“ lisab ta. „Ehk siis tullaksegi sõbra hoovi mõnusasti aega veetma.“

Villid, marrastused ja nõelamised

Kuigi festival pakub rohkelt rõõmu ja lõbu, on turvalisus alati esikohal. Hardi ja Evelin ongi osa tiimist, kes hoolitseb selle eest, et kõik külastajad saaksid nautida muretut pidu. „Urissaare Kantri on meditsiiniliselt olnud õnneks üsna igav sündmus. Peamisteks muredeks on kauboisaabaste tõttu tekkinud villid, marrastused ja kiletiivaliste nõelamised,“ räägib Hardi.

Täiesti sündmustevaeselt festivalid aga siiski möödunud ei ole. „Heinapallijooksu käigus on olnud paar väiksemat luumurdu ja esimesel aastal, kui püstitati jõllitamise maailmarekord, läks vaja ka silmatilku osalejate silmade niisutamiseks.“

Tipptasemel meditsiinitelk

Kui aga peaks ka midagi tõsisemat juhtuma, siis muretsemiseks põhjust ei ole, sest meditsiinitelk festivalil on väga korralikult varustatud: „Erialaliselt on festivalil nn valves nii EMO-arst, intensiivraviõde, kiirabi brigaadijuht kui ka erakorralise meditsiini tehnik. Koos Tartu kiirabi tipptasemel varustusega saamegi kokku väga kõrgel tasemel esmase meditsiiniabi.“