VÕRDLE | Lauljatar Heleza avameelselt Botoxist: minu jaoks elumuutev protseduur

Heleza, kes on ka Kroonika podcasti „Soundcheck“ üheks saatejuhiks, jagas enda Instagrami storys ülestunnistust, et on käinud korduvalt ilukliinikus Botoxit süstimas. 26-aastane naine on kaks aastat teinud täitesüste just lõua juurde masseter lihasesse, mida lauljatar nimetab elumuutvaks protseduuriks. Tema sõnul ei saa ta protseduuri järel enam füüsiliselt neid lihaseid liigutada ega suure jõuga hambaid kokku suruda, mis oligi peavalu tekkepõhjuseks. Ta täpsustas, et krigistas varem hambaid nii robustselt, et pea valutas iga päev, kuid peale süste on ta saanud elada juba poolteist aastat ilma valudeta.