EKSPERIMENT | Kas liinile pääseda on üldse võimalik? TV3 ja TV6 uus telemäng „Võidustuudio“ jätab petuskeemi mulje, tootja pakub võimalust raha tagasi saada

Uus telesaade „Võidustuudio“ paistab kui meelelahutuslik telemäng, mis pakub osalejatele võimalust aju ragistada ja selle eest rahalisi auhindu võita. Saade on eetris kaks korda päevas, hommikul TV3s ja lõuna paiku TV6s. Kuigi saade on eetris olnud selle nädala algusest, on see juba pannud televaatajaid Kroonika poole pöörduma.