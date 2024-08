Hendrik Sal-Saller avaldas, kuidas ta oma vahvat hobi harrastab: see on minu elukutse juures parim variant

„Ma käin alati külalismadruseks igal pool. See on minu elukutse juures palju parem variant, sest kui ma loeksin kokku kõik need päevad, millal ma saaksin Eestis merel olla, siis need saaks napilt kahe käe sõrmedel üles lugeda,“ põhjendas ta. Tavaliselt purjetab muusik sõprade väikelaevadel või rendib omale laeva.

Sal-Saller meenutas ka, mis temas purjetamisarmastuse äratas: „Kunagi ammu vaatasin merele ja mõtlesin, et tahan ka merele minna ja sebisin ennast ühte soomlaste purjeseltskonda sisse ja nii see läks. Käisin Soomes isegi ühel purjetamiskursusel,“ rääkis ta. „Sel ajal, kui mina sellega alustasin, siis GPS-vidinaid ei olnud. Pidi kaardi ja visuaali järgi sõitma.“

Oma tööst rääkides nentis Sal-Saller, et ta endiselt ei kujutaks end kellegi teise kui muusikuna ette. „Kuigi räägitakse, et kogu aeg võid ju minna ja uut asja hakata tegema, aga ma olen kuidagi nii palju selles [muusikas] kasvanud ja olnud, et ma ei kujuta väga ette, et minust ühel ilusalt hetkel mu enda soovi tahtel ameti poolest keegi teine saaks,“ andis ta lootust, et Smilersit võib Eesti lavadel esinemas näha veel pikki aastaid.