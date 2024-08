KUUMAD FOTOD | Fitnessistaar Erna Husko naudib Kreekat napis rõivastuses: „Ema, kui sa seda näed...“

Ligi 300 000 jälgijaga sotsiaalmeedia staar kirjutas enda lisatud Instagrami fotode alla, et ta pole kunagi aru saanud nendest, kes julgevad mootorrattaga sõita, kuid nüüd on tema see, kes 100 km/h mööda külasid kihutab. Staar edastas emale ka sõnumi: „Ema, kui sa seda näed, siis minuga on kõik korras!“

Fitnessikaunitar jagas veel, et ta suvi on olnud tegelikult aktiivne. Samuti on ootamas ees uued projektid. Näiteks ostis Erna ta hiljuti ka Tallinnasse teise kodu, mille üritab oma maitse järgi renoveerida. Ta tõdes, et seal on teha veel palju ning järgmise sammuna võtab ta endale sisekujundaja, et koos temaga käised üles käärida. Sisulooja loodab, et uus kodu saaks enne aasta lõppu valmis.