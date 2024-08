Kas Oscarid jäävad õhtujuhita? Kaks nimekat staari on suure gala juhtimisest keeldunud

USA tuntud koomikud Jimmy Kimmel ja John Mulaney on mõlemad keeldunud 2025. aasta Oscarite jagamise juhtimisest, vahendab New York Post.

„Ma ei uskunud, et teen seda enam kunagi,“ ütles ta toona. „Ma tean, kui palju tööd on Oscarite gala juhtimine, nii et ma mõtlesin juba enne, et ma ei taha seda enam kunagi teha.“