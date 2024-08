EKSPERIMENT | „Võttepäevad on meil 10–15 tundi!“ Kuidas valmib menusari „Kättemaksukontor“?

31. hooajal asusid varasemate detektiivide mantlipärijate rolli Elisabet Reinsalu ja Märten Metsaviir. Uurisime, millist tagasisidet on näitlejad vaatajatelt uue hooaja kohta saanud. „Pigem on olnud hea tagasiside. Osad on läinud paremaks. Võib-olla alguses veidi ehmatas, et meesterahvas on liitunud pundiga, see vajas veidi harjumist,“ räägib Amanda Hermiine Künnapas. „Pärnu Kaubamajakas astusid noored inimesed ligi ja ütlesid, et ootavad juba sügist, kuna „Kättemaksukontor“ algab. Sellest järeldasin, et fännid on rahul,“ lausub Elisabet Reinsalu.