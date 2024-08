Skandaal kogub hoogu. Norra kroonprints kommenteerib lõpuks kasupoja arreteerimist

Politsei sõnul kahtlustatakse Marius Borg Høibyt (27) kahtlustatakse kallaletungis ja kehavigastuste põhjustamises. „Tegemist on tõsise asjaga, kui sellega tegeleb politsei,“ kommenteeris Norra kroonprints ajalehele Dagbladet, vahendab Ilta-Sanomat. Haakon jagas kommentaare Pariisis, kus oli toetamas Norra sportlasi. „Poleks õige laskuda detailidesse. See mõjutab mind, kuid hetkel olen siin toetamas meie olümpiakoondist. Siin tehakse uhkeid sooritusi.“

Ka Haakoni abikaasa kroonprintsess Mette-Mariti pidi sõitma Pariisi, kuid ei ole sinna veel jõudnud. Kroonprints ei olnud kindel, kas tema abikaasa üldse olümpiamängudele jõuabki. Kroonprintsi sõnul on oluline, et ta naine on perele toeks. Norra kroonprintsessi Mette-Mariti poeg arreteeriti pühapäeva hommikul Oslos. Vahejuhtum leidis aset pühapäeva öösel ja suure tõenäosusega Frogneri piirkonnas asuvas korteris. Elamises oli Markusele lisaks 20-aastane naine, kes oli vägivalla ohver.