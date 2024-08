ÜLEVAADE | Kes on Teet Margna Valgevenest pärit särav kaaslanna?

Teet Margna kaaslanna on Aleksa Furs, MyFitnessi personaaltreener. MyFitnessi kodulehel seisab, et Aleksa on üles kasvanud Valgevene perekonnas ning terve elu nautinud treenimist ja sportimist. Ta on tegelenud võimlemisega, kergejõustikuga, jooksmise ja fitnessiga. Treenerikarjääri alustas Aleksa esmalt enda ema kõrval, kes on Valgevenes fitnessinstruktor. Seejärel oli ta Tšehhis rühmatreener. Oma ülikooliõpingute ajal omandas Aleksa ka Jumping Fitnessi sertifikaadi ja andis vastavaid treeninguid. Fitnessitreeneri diplomi sai Aleksa 2016. aastal, kui ta lõpetas Peterburis ülikooli. „Püüan oma treeningud alati teha huvitavaks ja kasutan erinevaid kogu keha treenimise meetodeid. Tule minuga treenima! Iga päev on hea päev, et elada tervislikult!“