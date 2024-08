FOTOD | Kaunis paar! Rasmus Mägile elab olümpial kaasa ka treenerist tüdruksõber

Homme tõkkejooksu finaalis medalit jahtiv Rasmus Mägi on olümpiale tulnud terve suure suguvõsaga, kus eriti nähtavalt loomulikult tüdruksõber Grit Šadeiko. Seismevõistleja Šadeiko postitas sotsiaalmeediasse foto, kust paistab, et Mägil kaasaelajatest puudust pole.

Šadeiko ja Mägi on juba ammu koos nii trennis kui ka väljaspool staadioni, kuid paar oma suhet kommenteerinud pole. Šadeiko pole aga olümpial ainult Mägi pärast, vaid ta on ka kõrgushüppaja Elisabeth Pihela treener.

Grit Šadeiko õde, endine seitsmevõistleja Grete Griffin on koos abikaasa Robert Griffiniga samuti Mägile kohapeal pöialt hoidmas. USA endine staarjalgpallur Robert Griffin ja tema abikaasa Grete on tänulikud tugevate elamuste eest Pariisis. „Pariisi olümpia on olnud unistus,“ kirjutas Grete sotsiaalmeediasse.