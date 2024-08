ÜLEVAADE | Ühel lõppes tööleping, teine on edukas mitmel rindel. Millega tegelevad „Padjaklubi“ staarid?

2021. aastal jõudis eetrisse kodumaise seriaali „Padjaklubi“ viimane osa „Grande Finale“. Seitse aastat jooksnud armastatud sarja tootmine lõpetati. Sarja peategelasi kehastanute elu on nüüdseks liikunud erinevat rada: ühe tööleping Draamateatris lõpetati, teine on edukas mitmes valdkonnas. Kus on sarja peategelased nüüd ja millega tegelevad?