Vana arm ei roosteta: Kim Kardashian kaalub romantika taaselustamist endise peigmehega

Alikas ütles ajakirjale Star Magazine, et Kardashian ihkab kaks aastat pärast Davidsonist lahkuminekut oma ellu põnevust tuua ning ta on saanud aru, et skandaalne koomik seda talle just pakkuski. Tõsielustaar arvab, et tal on temaga veel lõpetamata otsi ning ta on kindel, et seekord läheks asjad teisti.

Nende eelmine armuleek lõi lõkkele 2021. aasta novembris, vaid kuu aega pärast kohtumist komöödiasaate „Saturday Night Live“ võtetel. Nende suhte ajal jõudis Davidson lasta ihule teha neli naisele pühendatud tätoveeringut, mille ta kooselu lõppedes ka eemaldada lasi. Kui paar 2022. aasta augustis üheksa kuud pärast suhte tärkamist lahku läks, tõid nad põhjenduseks nõudlikud töögraafikud ja pika vahemaa - Kardashian elas Los Angeleses, Davidson aga New Yorgis. Staar rääkis peale lahkuminekut oma tõsieluseriaalis sõbrannadele, et otsib edaspidi rohkem eakohasemat meest.

Ajalehega The Mirror US rääkinud suhteguru Louella Alderson rõhutas, et nende oletatav taasühinemine ei pruugi olla parim idee. Ekspert soovitas, et otsustamine, kas vana leek uuesti süüdata või mitte, sõltub individuaalsetest asjaoludest ning on oluline analüüsida, kas mõlemad pooled on oma lahusoleku ajal „küpseks saanud“. Ta ütles väljaandele, et selle paari puhul tundub ebatõenäoline, et nad pärast esialgset suhet oluliselt muutunud on.

Suhteeksperdi sõnul on võimalik, et naine võib sõprusest puudust tunda, kuid seejuures ei tohi unustada põhjust, miks nad üldse lahku läksid ja kas need probleemid on nüüdseks täielikult lahendatud. See tõstatab ka küsimusi taasühinemissoovi motivatsiooni osas, et kas see on tõeline armastus või lihtsalt soov kellegi noore ja lõbusa järele, võttes arvesse, et Kardashian ise on 43-aastane ja koomik temast 13 aastat noorem.