SÄUTSUMÖLL | Tallina linnavolikogu liikme Liina Normeti „tussutool“ šokeerib rahvast. Sarkastilise märkuse teeb ka Evelyn Sepp

Liina Normet lahkus eelmisel aastal Eesti 200 tüliga ning liitus taas Eesti Sotsiaaldemokraatliku erakonnaga. Hetkel on ta Tallinna linnavolikogu liige. Kuid poliitilisest tegevusest enam on ta hetkel tuntud ärinaisena. Normeti täht hakkas tõusma peale seda, kui Kroonika kirjutas, et tervisesalongi pidav naine müüb vaagnapõhjalihaste treeningseade. Normet nimetab seda robottolmuimeja taolist aparaati „tussutooliks“. Normet müüb oma toodet 800 euroga, aga terasemad silmad on leidnud sama asja veebipoodidest hoopis 200 euro eest. Sotside linnavolikogu aadressil teeb mõrkja märkuse ka roheliste erakonna juht Evelyn Sepp.