VAATA VIDEOT | Süda pidi seisma jääma! Apple´i geeniuse Steve Jobsi superjaht põhjustas kokkupõrke

Apple’i rajaja Steve Jobsi lesele kuuluv 140 miljonit dollarit maksev superjaht põrkas Napoli lähistel kokku Mehhiko ärimehe Ricardo Salinase veesõidukiga. Mõlemad jahid olid küll ankrus, kuid see ei takistanud kahel hiiglasel kokku põrgata. Esialgu on mõlemate aluste meeskonnad seisukohal, et just teine oli õnnetuses süüdi. Salinase sõnul lähevad parandustööd kalliks. „Venus“ kuulub Steve Jobsi lesele Laurene Powell Jobsile.