Tunne end kui kuninganna: Briti kuningapere avas lossi, kus lahkunud Elizabeth II oma viimased elupäevad veetis

Balmorali loss asub Šotimaal ja kuulub Briti kuninglike residentside hulka. Väravad, mis viivad labürinti, on kaunistatud kuningas Charlesi ja Camilla initsiaalidega. Ohakakujulise labürindi keskel kõrgub väike lossitorn, mis on samast materjalist ehitatud nagu lähedalasuv kuninglik loss.

Kuninganna Elizabeth II veetis just Balmorali suvekodus enda viimased päevad. Ta suri seal 2022. aasta septembris. Kuningannal oli kombeks seal koos abikaasa prints Philipiga veeta igal aastal vähemalt kolm kuud, et kuninglikest kohustustest puhata. Elizabeth II saabus Balmorali lossi viimast korda 23. juulil 2022, teist suve ilma Philipita. Ta lendas erahelikopteriga ja pidi lossis viibima kuni oktoobrini, et võtta aeg maha.

Nii kuningapere kriitikud kui ka toetajad on aga pikka aega kurtnud, et Balmorali loss on avatud vaid paar kuud kevadel ja suve alguses. Nüüd on aga nende palvetele vastatud ning kuningas Charles on pikendanud Balmorali avalikku hooaega ja avanud esimest korda lossi sisemuse.

Siiski arvatakse, et vaatamisväärsus ei ole isiklik austusavaldus lahkunud kuningannale, vaid pigem on see loodud, et lossi ülalpidamiskulusid kontrolli all hoida. Väidetavalt loodab kuningapere, et külastajad tasuvad umbes poole lossi jooksvatest kuludest.