PODCAST „SOUNDCHECK“ | Miks sobivad teatud staarid brände esindama ja teised mitte? Ballzy turundaja Reijo Põllu avaldab nende reklaaminäoks saamise nipid

Ka sel korral pole naised taskuringhäälingu eetris kahekesi, vaid neil on vägagi eriline külaline - nendega vestleb Eesti ühe kõige tuusama riide- ja jalatsipoodide keti Ballzy esindaja Reijo Põllu. Kui palju tähendab ühe brändi kandime üldse seda, et see muudab ka sinu elustiili? Kas möödas on päevad, mil artistid pidid ühele kindlale riidefirmale lojaalsed olema?