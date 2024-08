Joel Ostrati sisuloojast ekspruut mehe skandaalsest väljaütlemisest: prügi viib end ise välja!

Staarkokk Joel Ostrat (41), kelle elukaaslane on temast 20 aastat noorem Laura Lokk, tunnistas nädal tagasi ilmunud veebisaates „Hommikusöök staariga“, et tema naine on olla päris keeruline, sest Ostrat soovib endale naiseks hoopis kodutuvikest. „Theresega (Joel Ostrati eksabikaasa – toim) võis tõepoolest olla nii, et ta leidis iseennast. Hakkas edukat karjääri tegema. Ma aitasin seda lükata ja mingi moment lihtsalt... Ma ei tea, kas ma võiks nii öelda, aga mulle natukene võib-olla meeldib, kui naine sõltub mehest. Siis ta on nagu... kuidagi,“ hakkas Ostrat kokutama enne, kui saatejuht Anu Saagim suurest imestusest tema mõttelõnga peatas.

Telekoka skandaalne sõnavõtt pani aga TikToki kihama. Nii mõnigi tuntud suunamudija ja TikToki jälgija võttis sel teemal sõna ning kirjutas, et selline väljaütlemine on tülgastav. Eriti probleemseks peeti Ostrati mõtteviisi seetõttu, et mehel on endast kaks korda noorem naine, kes tänasel päeval kuuldavasti sõltubki temast. Tänaseks päevaks on antud Õhtulehe TikToki postitus kogunud 119 kommentaari ning seda on vaadatud üle 87 000 korra. Tõusnud furoorist rääkiv artikkel oli ka Kroonika veebis ülipopulaarne ning tundus, et suur osa Eestist kihab sellest.