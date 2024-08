Tõsielusaate „Sellest saab meie suvi“ staari Renne Merilo südame on võitnud salapärane kolleeg: oleme mõlemad kutselised päästjad erinevatest komandodest

Möödunud kevadel jõudis eetrisse suhtesaate „Sellest saab meie suvi“ viimane osa. 2023. aasta suvel filmitud kaadrid jätsid esialgu mulje, et saatesarjast jäi püsima üks paar - Renne ja Olari. Kevadises „Telehommikus“ selgus siiski, et paar püsima ei jäänud. Renne selgitas saates, et andis Olarile mitmeid võimalusi, kuid lõppkokkuvõttes ei tulnud nende suhtest ikkagi midagi välja.