Hirmuäratav takistus! Popstaari Dua Lipa ligi seitsme miljonilise villa ehitustööd viibisid õudsel põhjusel

Dua Lipa tahtis hiljuti enda villat laiendada maa-aluse basseini ja kodustuudio võrra, kuni tuli ilmsiks, et suur tõenäosus on häärberi alt leida plahvatamata lahingumoona. Teise maailmasõja ajal tabasid Hitleri lennukite rünnakud lauljatari Põhja-Londoni häärberi ümbrust.

Pärast kolme aastat kestnud juriidilist võitlust alustati Dua Lipa kodus siiski renoveerimistöödega. Hiljuti sai ehituseks küll loa, kuid seda tingimusel, et tööd objektil on viidud miinimumini ja kõik seadmed on paigaldatud heli- ja vibratsioonikindlalt, et vältida naabrite häirimist. Isegi Dua ehitusviisidele seati piirangud, et ehitustööde lärm oleks võimalikult väike. Kuulduste kohaselt ei taha lauljatar ümbruskonnas elavatele inimestele meelehärmi tekitada, kuid ootab pikisilmi ehituse lõpptulemust.