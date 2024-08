Palju õnne! Kino Sõprus saab uue tegevjuhi

„Olen väga põnevil ja ootusärev. Filmimaailm on minu jaoks uus, kuid kultuurivaldkond laiemalt vägagi tuttav ja südamelähedane. Olen tänulik Kino Sõpruse meeskonnale selle usalduse ja võimaluse eest,“ sõnab Helen Leetsar. „Eesti filmi areng, eriti viimastel aastatel, on olnud tohutu. Lisaks märkimisväärsele edule rahvusvahelistel festivalidel, on Eestis olemas väga heal tasemel struktuur siin filmide loomiseks, filmikunsti arendamiseks ning uue põlvkonna harimiseks, s.h. siinsete rahvusvaheliselt tunnustatud filmifestivalide näol. Minu seisukoht on, et Eesti film väärib oma esinduskino ning töö selle nimel algab nüüd. Kino Sõprus on alati olnud oluline kohtumispaik filmikunsti austajatele ning eesmärk on jätkata selle traditsiooni tugevdamist ja arendamist nii sisult kui vormilt.“