Telenägu Romi Hasa oma uuest suhtest: me oleme reaalselt ainus paar, mis sellest projektist sündis

„Jah, ta on minu uus kallim. Tutvusime aasta tagasi tele-reality tutvumissaates „Sellest saab meie suvi“. Koos oleme tänavu aprillist,“ sõnas Romi Kroonikale pärast selle suve alguses aset leidnud Stingi kontserti Tartus. Värskes intervjuus Õhtulehega sõnab saatejuht, et vaatamata sellele, et neil olid elud ka enne teineteise leidmist, pole neil varasema mineviku tõttu keerulisi hetki olnud.

„Kui sa küsid, et kuidas lapsed on suhtunud, siis on kõik väga loomulikult läinud,“ tõdeb ta.

Oma suhte alguse poole vaadates sõnab saatejuht, et justkui „Universumi Tinder“ sekkus nende teineteise leidmisesse, sest kahe vallalise teletegija soov oli ikkagi saates osalejad omavahel paari panna. „ On siiani uskumatu, et kuigi me Indrekuga ju töötasime selle nimel, et tõsielusarjas „Sellest saab meie suvi“ leiaks vallalised üksteist, siis reaalselt ainus paar, mis sellest projektist sündis, olimegi meie,“ sõnab ta.

Alates 2024. aasta algusest on Romi Hasa Kanal 2 hommikuprogrammi „Telehommik“ üks saatejuhtidest ja kevadel eetrisse jõudnud tõsielusarja „Sellest saab meie suvi“ saatejuht.

Saate „Täistund“ režissöör Indrek Simm on teinud muu hulgas saateid „Ärapanija“, „Pilvede all“ ja „Rakett 69“, praegu on ta põhiliselt režissöör saates „Täistund“. Ta on Eesti üks viljakam telerežissöör. Romi Hasa on Kanal 2 eetris hommikuprogrammiga „Telehommik“, mida juhib koos Kuku raadiost tuttava Kristjan Goldiga. „Telehommik“ on eetris kuni 21. juunini, olümpia ajal teeb Romi Kuku raadio hommikut koos Brita Alasega.