Madison De La Garza

„Meeleheitel koduperenaistes“ Gabrielle (Eva Longoria) ja Carlos Solise (Ricardo S. Chavira) tütart Juanita Solist mänginud lapsstaar on praegu 22-aastane. Ta on endiselt seotud filmindusega, kuid mitte enam näitllejana. Ta lõpetas 2019. aasta juunis keskkooli ja astus peale seda Chapmani ülikooli, et stsenaristiks õppida. Ühtlasi on Madison lauljatari Demi Lovato poolõde.