KROONIKA ARHIIVIST | Täisealiseks saanud Eneli Jefimova: esindan Eestit elu lõpuni

Kroonika veebisaate „Kas tunned mind?“ seekordne osa viib Sillamäele. Just selles linnas on sündinud ja üles kasvanud Pariisi olümpial 100 meetri rinnuliujumises seitsmenda koha saanud Eneli Jefimova. Sillamäe linn on Jefimova üle rohkem kui uhke. „See on meie Sillamäe legend!“ hõiskas üks Jefimova kodulinna elanik.