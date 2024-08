SAHINAD | Arvatakse, et just need 3 maailmakuulsat artisti esinevad Pariisi olümpiamängude lõputseremoonial

Kuulduste kohaselt esinevad pühapäevasel Pariisi olümpiamängude lõputseremoonial just Los Angelesega seotud artistid nagu Billie Eilish, Snoop Dogg ja Red Hot Chili Peppers. Seos LA-ga on loogiline, sest järgmised suveolümpiamängud toimuvad 2028. aastal just seal, vahendab Variety.