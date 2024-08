„Ta on suures mures.“ Taylor Swifti sportlasest kallim tundis terroriohtu sattunud sõbratari pärast hirmu

Swifti kolm Austria kontserti on ära jäetud pärast seda, kui Austria politsei arreteeris kaks meest, keda süüdistati terroriaktis. Politsei sõnul olid need suunatud Swifti Austria kontsertpaigale, vahendas New York Times neljapäeval. Maailmakuulus popstaar pidi lavale astuma kolme sõuga nii neljapäeval, reedel kui ka laupäeval.