Mis saab ETV saatest „Impulss“? Sügishooajale minnakse vastu uue saatejuhtide tandemiga

„Mul on hea meel keskenduda taas Eesti ühiskonna valupunktide kajastamisele ning nendele lahenduste otsimisele,“ kirjeldab „Impulsi“ saatejuhi kingadesse astuv Värk. Nii tema kui ka jätkav saatejuht Anna Pihl kinnitavad kui ühest suust, et saate meeskond valmistub hoogsalt sügise saadeteks.

„Impulss“ on arutelusaade, mis avab ilustamata kujul teemasid, mis meid ümbritsevad ja Eesti elu mõjutavad. Sarja käivitajaks on uurivad ajakirjanduslikud videolood, mis paljastavad probleeme ja loovad tee stuudioarutelule ning laiemale ühiskondlikule debatile. „Impulss“ alustas ETV ekraanil 2023. aasta oktoobris.

Bonnieri preemiaga pärjatud Anna Pihl on televaatajatele tuttav eelkõige ETV saadetest „Pealtnägija“, „Esimene stuudio“ ja „Sinu uus sugulane“. Uljana Kuzmina on rohkem kui kümme aastat töötanud televisioonis, näiteks on ta juhtinud ETV+ kanalil venekeelset „Aktuaalset kaamerat“ ja päevakajalist intervjuusaadet „Nädala intervjuu“.