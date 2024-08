KLÕPS | Koonused rindadeks? Netitäht Addison Rae üllatas teravatipulise välimusega

TikTokis suure tähelennu teinud 23-aastane TikToki täht Addison Rae püüdis tähelepanu huvitava välimusega. Ajakirja Variety „Power of Young Hollywoodi“ galale saabunud netisensatsioon vallutas punast vaipa huvitava komplektiga.

Paljudele TikToki staari välimus aga ei meeldinud. Kuigi leidus neid, kes tema rõivavalikut lõbusaks pidasid, lendas Addisoni suunas ka kriitikat, vahendab Page Six.

„See näeb teoorias hea välja, aga päriselus on see üsnagi jabur,“ kirjutas üks kasutaja sotsiaalmeedias. „Ta rõivavaliku alumine pool on liiga tagasihoidlik,“ arvas teine. „Samasugune seelik oleks paremini sobinud,“ arvas kolmaski.