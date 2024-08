KUUM KLÕPS | „Rühime uute paljastuste poole!“ „Pealtnägija“ meeskond viskas riided seljast

„Pealtnägija“ rannahooaeg on läbi ja rühime uute paljastuste poole! Ujumistrikoo on vahetunud kontoririiete vastu, töö käib ja uued saated on eetris juba alates septembri esimesest kolmapäevast. Kui soovite meiega rõõme või muresid jagada, siis kontaktid on: pealtnagija@err.ee ja 6284448,“ seisab „Pealtnägija“ Instagrami postituses.