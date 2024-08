KROONIKA FESTIVALIHUNT | „Ma käin tööl ja kogun raha! Mis kallis?“ Millised on olnud eestlaste selle suve lemmiküritused ja kui palju raha neile kulutati?

Ühed Viru folgil viibinud naised avaldasid, et nende lemmik suveüritus on olnud „Kaunid kontserdid Käsmus“. „Me oleme Käsmu inimesed, me pole mingid võõrad siin!“ hõiskas neist üks.

Kroonika festivalihunt leidis ka noori, kes on enda sõnul käinud tänavu mitmel suveüritusel. „Issand, me oleme nii palju asju teinud! Aga see suvi on väga hästi välja tulnud minu arust,“ kinnitas mitmel üritusel käinud nooruk. Teinegi nooruk nõustus, et see suvi oli tema arvates igati tasemel. „Päris palju ujumas käinud ja väga tore on olnud.“