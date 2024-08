VIDEO | Suure kontoriröövi ohvriks langenud Genka varastest: nad istuvad praegu kinni

„Ma ei tea väga palju festivale, kes on nii kaua vastu pidanud nagu meie. Mul on hea meel, et inimesed tulevad siia ja see läheb neile korda. Artistid tahavad tulla. Noored räpparid saavad esineda, ennast näidata suuremale publikule,“ räägib Genka, et see on tema sõnul hiphop kultuuri mõttes väga tähtis üritus.