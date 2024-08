VIDEO | EHHFi ainus pealava naisräppar Svndra: oleks õige aeg neid juurde tekitada

Svndra , on USAs elanud üle kümne aasta. Alguses tantsijakarjääri teinud Svndra on nüüd juba aastaid ka aktiivne muusik, kes teeb laule nii eesti kui inglise keeles.

Svndra rääkis Kroonikale antud intervjuus, et esialgu kolis ta USAsse selleks, et teha seal tantsijakarjääri, kuid nüüd on ta rohkem muusikale keskendunud. Möödunud aasta lõpus ilmus ka tema kakskeelne debüütalbum „Following the White Rabbit“.