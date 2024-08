„Miks Jane ära läheb?“ Respekti ninamees otsib bändi uut naislauljat

Nii mõneski fännis tekitas antud postitus aga nördimust: „Mitte keegi ei saa asendada Janet Kerdo kõrval. Need kaks häält on jumalikud,“ kirjutas üks fänn Mölderi Facebooki postituse kommentaariumis. „Respekt alustas Janega ja minu silmis tema ongi Respekt. Kui tulevad uued laulad, siis pole enam seesama,“ kommenteeris teine fänn. „Miks Jane ära läheb?“ uurib kolmaski.

Kerdo Mölder rääkis Elu24 toimetusele, et nende teed Janega lähevad lahku mitmete erimeelsuste tõttu. „Vajan siiski inimest enda kõrvale bändi, kes oleks valmis sada protsenti panustama,“ ütles Mölder, et Jane soov on keskenduda kooliõpingutele.