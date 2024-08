Anu Saagim suhtest itaallasest mehega: ta kinkis mulle miljon roosi selle aja jooksul

Saagim oli palutud õhtusöögile ja sõi esimest korda spagette. „Seal tekkis mul üks imearmas suhe ühe Itaalia noormehega. Me sõitsime hiljem tema autoga ringi mitu-mitu päeva, täpselt nii kaua, kui ta oli Tallinnas. Ta kinkis mulle, ütlen ausalt, miljon roosi selle aja jooksul. Ta oli tohutu džentelmen, tutvus mu emaga, rääkis mu emaga ja me olime pikalt peale seda kirjavahetuses. See oli mu elu üks romantilisemaid suhteid – no sex, some kisses, vahukoorekook, spagetid.“